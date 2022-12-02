Лукашенко потребовал перестать постоянно реформировать сферу образования в Белоруссии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал прекратить постоянные реформирования сферы образования в стране.

"Постоянные реформирования и совершенствования после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены! Кроме учебников - которые вы будете совершенствовать, реформировать, новые писать, старые модернизировать", - цитирует слова президента на совещании по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы госагентство БелТА.

Глава государства подчеркнул, что здесь и сейчас необходимо сформулировать механизм работы сферы образования на перспективу.

"Вообще, это (частые изменения в сфере образования) уже возмущает наших людей. И менять правила игры постоянно нельзя", - добавил Лукашенко.