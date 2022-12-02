Германия передаст весной Украине последние семь ЗСУ "Гепард", снятых с вооружения

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Власти ФРГ намерены весной направить Украине свои последние зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Гепард" (Gepard), которые ранее планировали утилизировать, сообщает в пятницу Spiegel.

"Германия поддержит Украину (...) еще семью ЗСУ "Гепард". По информации Spiegel, это последние модели из запасов, которые должны были утилизировать", - отмечает журнал.

В настоящий момент эти ЗСУ ремонтируют сотрудники немецкой машиностроительной компании Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG, а весной установки "Гепард" должны передать Украине.

Ранее, по данным Spiegel, Украина получила от ФРГ 30 ЗСУ "Гепард".

Позднее власти ФРГ хотят поставлять Украине дополнительные боеприпасы к этим ЗСУ - 35-миллиметровые снаряды, но Берлин уже столкнулся с их дефицитом. Большинство их запасов принадлежит Швейцарии, но ее власти отказываются выдать лицензии на экспорт снарядов.

Spiegel предполагает, что Берлин может купить для Украины ЗСУ "Гепард" у Бразилии и Катара, которые ранее сами приобрели эти немецкие машины. При этом сам бундесвер более десяти лет назад отказался от приобретения новых "Гепардов", поскольку не считал противовоздушную оборону своим приоритетом, добавляет журнал.