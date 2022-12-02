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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Германия передаст весной Украине последние семь ЗСУ "Гепард", снятых с вооружения

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Власти ФРГ намерены весной направить Украине свои последние зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Гепард" (Gepard), которые ранее планировали утилизировать, сообщает в пятницу Spiegel.

"Германия поддержит Украину (...) еще семью ЗСУ "Гепард". По информации Spiegel, это последние модели из запасов, которые должны были утилизировать", - отмечает журнал.

В настоящий момент эти ЗСУ ремонтируют сотрудники немецкой машиностроительной компании Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG, а весной установки "Гепард" должны передать Украине.

Ранее, по данным Spiegel, Украина получила от ФРГ 30 ЗСУ "Гепард".

Позднее власти ФРГ хотят поставлять Украине дополнительные боеприпасы к этим ЗСУ - 35-миллиметровые снаряды, но Берлин уже столкнулся с их дефицитом. Большинство их запасов принадлежит Швейцарии, но ее власти отказываются выдать лицензии на экспорт снарядов.

Spiegel предполагает, что Берлин может купить для Украины ЗСУ "Гепард" у Бразилии и Катара, которые ранее сами приобрели эти немецкие машины. При этом сам бундесвер более десяти лет назад отказался от приобретения новых "Гепардов", поскольку не считал противовоздушную оборону своим приоритетом, добавляет журнал.

Германия Украина
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