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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Поставка из ФРГ на Украину первой партии боеприпасов для ЗСУ Gepard запланирована на июль

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Прибытие первой партии произведенных в ФРГ боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard на Украину ожидается к июлю, сообщает CNN со ссылкой на гендиректора немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

"Rheinmetall ожидает, что первая партия боеприпасов для ЗСУ Gepard будет доставлена на Украину к июлю", - приводит слова Паппергера телеканал.

Он также сообщил, что, кроме того, "20 БМП Marder будут готовы к поставке на Украину к концу марта".

Ранее Германия поставила около 30 ЗСУ Gepard на Украину. Однако, как отмечают европейские СМИ, ФРГ испытает трудности со снабжением этих установок боеприпасами, так как до сих пор их производили за рубежом.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина ФРГ Gepard Marder
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