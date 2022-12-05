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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Один из лидеров сирийских курдов заявил о готовности к мирным переговорам с Турцией

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Командующий курдско-арабской коалицией Сирийские демократические силы, контролирующей северо-запад Сирии, Мазлум Абди заявил о готовности к мирным переговорам с Турцией.

"В прошлом Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ИФ) вел переговоры с Рабочей партией Курдистана (РПК), чтобы покончить с вооруженным конфликтом между этой группировкой и турецким государством и решить курдский вопрос мирными средствами", - написал Абди в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

"Пока переговоры шли, мы жили в мире с турецкими соседями. И если бы они возобновились, мы могли бы вернуться к такому сосуществованию", - подчеркнул курдский лидер.

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"Мы заявляем о готовности оказать содействие в возобновлении таких переговоров с целью достижения мира, к которому мы стремимся", - сказал Абди на фоне угроз Анкары начать наземную военную операцию на севере Сирии против вооруженных формирований СДС, которых власти Турции наряду с РПК считают террористами.

Командующий СДС призвал международное сообщество "незамедлительно принять конкретные шаги с целью предотвратить турецкое вторжение и продвигать политическое решение курдского конфликта на основе принципов демократии, мирного сосуществования и равноправия".

При этом Абди заявил, что "если придется, курды вновь окажут сопротивление".

"Мы никого не просим бороться за нас. Мой народ все еще здесь, потому что мы множество раз в прошлом оказывали сопротивление в одиночку", - подчеркнул Абди.

В прошлом вооруженные силы ВС Турции неоднократно проводили сухопутные операции против курдских группировок на севере Сирии с целью создания свободной от них буферной зоны вдоль сирийско-турецкой границы.

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В 20-х числах ноября самолеты турецких ВВС и артиллерия нанесли удары по позициям СДС в нескольких населенных пунктах на севере Сирии, в частности, по стратегически важному городу Кобани недалеко от турецкой границы.

Вслед за этим Эрдоган заявил, что его страна начнет сухопутную операцию против курдских формирований в Сирии "в наиболее верное для страны время".

Коалиция СДС была учреждена в 2015 году при поддержке возглавляемой США международной коалиции для борьбы с террористической группировкой "исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии.

"Мы являемся наиболее верным союзником Америки в Сирии. Не забывайте нас", - отметил в статье Абди.

Турция Сирия
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