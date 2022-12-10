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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:45

Турция призвала РФ выполнить договоренности в отношении курдских формирований

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Власти Турции на переговорах с представителями РФ в Анкаре напомнили российской стороне об обязательствах, согласованных странами в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сил самообороны сирийских курдов (YPG), сообщает в субботу "Анадолу".

"В рамках турецко-российских политических консультаций Анкара вновь заявила о необходимости выполнения положений договоренностей относительно террористов РПК и YPG", - отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что делегация из России под руководством замглавы МИД РФ Сергея Вершинина совершит визит в Стамбул 8-9 декабря для политических консультаций с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

В соответствии с российско-турецким меморандумом, заключенным 22 октября 2019 года в Сочи, все формирования курдских ополченцев из YPG должны быть отведены на 30 км от границы с Турцией на северо-востоке Сирии, а также выведены из городов Манбидж и Телль-Рифъат.

Турция Сирия YPG
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