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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Южная Корея вновь назовет КНДР "врагом" в своей Белой книге

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Южная Корея упомянет северокорейский режим и его вооруженные силы как "врага" в своей Белой книге по обороне, которая будет опубликована в следующем месяце, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на правительственные источники.

"Выражение, относящееся к северокорейскому режиму и его вооруженным силам как к врагу, было включено в проект Белой книги", - сказал источник агентства.

Отмечается, что данный шаг последовал за многочисленными ракетными испытаниями, проведенными КНДР в этом году.

Северокорейские военные впервые были названы "врагом" в документе по оборонной политике в 1995 году после того, как официальный представитель Пхеньяна пригрозил превратить Сеул в "море пламени".

В версии 2004 года это выражение на фоне примирительных настроений было заменено на "прямую военную угрозу".

Название "враг" вернулось в Белую книгу в 2010 году и сохранялось до 2016 года.

Впоследствии, в 2018 и 2020 году оно исчезло из официальных документов при президенте Мун Чжэ Ине, который стремился к примирению с Севером.

"Белая книга" - это официальный документ министерства национальной обороны Южной Кореи. Он выходит раз в два года и содержит сведения о военной политике страны.

Южная Корея КНДР
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