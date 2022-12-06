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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Мердок не сможет объединить News Corp. и Fox без согласия независимого комитета

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Специальный комитет совета директоров американской News Corp получил всеобъемлющие полномочия для оценки предложения об объединении компании с Fox Corp.

В сообщении News Corp. говорится, что медиамагнат Руперт Мердок, разделивший две компании в 2013 году, и Murdoch Family Trust не смогут проголосовать в поддержку сделки, если она не будет рекомендована специальным комитетом, состоящим из независимых членов совета директоров News Corp., и одобрена большинством голосов акционеров, не связанных с семьей Мердок.

Как сообщалось, медиамагнат предложил вновь объединить Fox Corp. и News Corp. спустя почти 10 лет после их разделения. Обе компании учредили специальные комитеты для оценки потенциальной сделки и ее финансовых условий.

Акции News Corp. на дополнительных торгах в понедельник подешевели на 1,5%, акции Fox Corp. выросли на 1,2%.

News Corp Fox Corp Руперт Мердок
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