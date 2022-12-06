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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Польшу поступила первая партия вооружения из Южной Кореи

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Польша получила первую партию южнокорейской военной техники – танки К2 и самоходно-артиллерийские установки (САУ) К9, сообщает во вторник польское радио.

Техника поступила в польский порт Гдыню. В церемонии приемки вооружения приняли участие президент страны Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак.

"Первые десять танков прибыли в Гдыню, в нашу страну. Совсем скоро они поступят в воинские соединения, где пройдет их окончательная подготовка для использования в наших вооруженных силах", - приводит радио слова президента Польши.

Дуда добавил, что в Польшу также поступили и первые 24 южнокорейские САУ К9.

По его словам, "помимо непосредственного снабжения польской армии этой техникой, эта поставка во многом символична, она указывает на начало сотрудничества, которое станет плодотворным и для Польши, и для Южной Кореи и с промышленной, и с экономической точек зрения, а также с точки зрения обеспечения безопасности".

Польша Южная Корея
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