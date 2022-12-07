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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Полиция выразила готовность задержать отстраненного от власти президента Перу

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Национальная полиция Перу намерена задержать Педро Кастильо, которого депутаты конгресса (парламента) ранее в среду сняли с должности президента страны.

"Нам сообщили, что сотрудники национальной полиции Перу готовы задержать Педро Кастильо за нарушение конституционного порядка", - передает радиостанция "Радиопрограмас дель Перу".

Радиостанция называет Кастильо "экс-президентом" и "мятежником". Она отмечает, что сейчас он находится в городском управлении столицы страны Лимы, где запросил для себя определенных гарантий.

Ранее в среду депутаты конгресса объявили импичмент президенту страны Педро Кастильо, который, в свою очередь, объявил о роспуске парламента.

"За" отстранение главы государства от должности высказался 101 депутат из 130.

В соответствии с конституцией страны полномочия главы государства возложены на вице-президента Дину Болуарте.

Кризис власти разразился в Перу ранее в среду, когда Кастильо объявил о роспуске конгресса и введении в стране режима чрезвычайного положения после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения президента страны от власти в связи с коррупцией.

"Конгресс безосновательно обвинил президента в совершении преступлений, подорвав таким образом основы правового государства, демократии и расстановки сил между законодательной и исполнительной ветвями власти. Мы приняли решение учредить чрезвычайный кабинет министров, временно распустить конгресс, провести реорганизацию правовой системы в стране и ввести на всей ее территории комендантский час", - сказал Кастильо в обращении к народу страны.

Кроме того, он призвал как можно скорее провести выборы для того, чтобы определить новый состав парламента и в девятимесячный срок выработать новую конституцию.

Вслед за этими решениями президента ряд знаковых политических фигур Перу заявил о незаконности этих мер, отметив, что страна оказалась на грани государственного переворота. Кроме того, в знак протеста против решений президента об отставках объявили глава МИД, министр экономики, министр юстиции, министр культуры, а также постпред Перу при ООН.

Перу Педро Кастильо
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