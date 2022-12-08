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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с Днем народного единства", по которому порядка 4,5 тыс. человек будут освобождены от уголовного наказания.

Еще примерно 4 тыс. сократят срок наказания на год, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Освобождаются от наказания и иных мер уголовной ответственности осужденные за преступления, не представляющие большой общественной опасности или относящиеся к категории менее тяжких.

"Это в том числе несовершеннолетние; беременные женщины; женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетнего; достигшие общеустановленного пенсионного возраста; инвалиды I и II групп; отдельные лица, больные рядом заболеваний; ветераны боевых действий на территории других государств; пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий; получившие ранения (контузии), увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности", - говорится в сообщении.

Также освобождаются от наказания лица, осужденные с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением наказания, без назначения наказания, приговоры в отношении которых постановлены на день вступления в силу закона; осужденные к наказанию в виде ареста, а также ряд иных категорий осужденных.

Не подпадают под амнистию осужденные за экстремизм и терроризм.

"Документ содержит также ряд других случаев, при которых амнистия не будет применяться", - отметили в пресс-службе.

Вопрос о сокращении срока наказания каждому конкретному осужденному будет решаться индивидуально.

Белоруссия Александр Лукашенко
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