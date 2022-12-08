Селин Дион отменила концерты из-за неизлечимого заболевания

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Канадская певица Селин Дион отменит февральское турне по Европе из-за проблем со здоровьем, передает CNN. Она записала видеообращение к поклонникам, в котором призналась, что у нее редкое аутоимунное неврологическое заболевание - синдром мышечной скованности.

Дион сообщила, что некоторое время испытывает проблемы со здоровьем. У нее ежедневно случаются спазмы, которые мешают ей ходить или задействовать голосовые связки в полную силу при пении. Недавно, по ее словам, ей поставили диагноз, который встречается примерно "у одного человека на миллион".

Певица сказала, что привыкла выкладываться на своих шоу "на все сто", но сейчас она это делать не в состоянии. С ней работает команда прекрасных врачей, ее поддерживают ее дети, она каждый день занимается лечебной физкультурой и очень надеется когда-нибудь восстановиться и снова выйти на сцену.

CNN отмечает, что синдром мышечной скованности - прогрессирующее заболевание пока невыясненного происхождения, которое затрагивает нервную систему, особенно спинной и головной мозг. Он вызывает скованность и спазмы мышц, которые могут быть настолько сильными, что приводят к переломам костей. Лечение таким пациентам пока назначают симптоматическое, оно приводит к временному улучшению состояния, но не к излечению.

Селин Дион 54 года. Она самая продаваемая исполнительница Канады, самая продаваемая франкофонная певица всех времен и народов, обладатель пяти "Грэмми".