Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Россия поможет Киргизии построить 186-километровый участок железной дороги

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Киргизия и Россия подписали меморандум о строительстве железнодорожной линии Балыкчи - Кочкор - Кара-Кече, которая в будущем может соединиться с железной дорогой "Китай-Киргизия-Узбекистан", сообщает в пятницу пресс-служба киргизского госпредприятия "Кыргыз темир жолу" ("Кыргызская железная дорога").

"На полях Бишкекского инвестиционного саммита состоялось подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании по вопросу проработки совместной реализации проекта строительства железнодорожной линии Балыкчи - Кочкор - Кара-Кече" между ГП "НК "Кыргыз темир жолу", АО "Российский экспортный центр" и ООО "РЖД Интернешнл", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, данный стратегический проект заложит основу для нового железнодорожного узла, развития Иссык-Кульской и Нарынской областей Киргизии.

В перспективе железная дорога может соединиться с проектируемой дорогой по маршруту Китай - Киргизия - Узбекистан и создаст широкие возможности для социально-экономического развития всего центральноазиатского региона, а также создаст единую железнодорожную сеть внутри Киргизии.

"В настоящее время проводится работа по реализации проекта строительства железной дороги Балыкчи - Кочкор - Кара-Кече (186 км). Первым этапом реализации проекта является строительство участка железной дороги Балыкчи - Кочкор протяженностью 63 км", - отметили в пресс-службе.

Россия Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Число грузовиков в очередях на границе Белоруссии и ЕС превысило 5 тысяч

Число грузовиков в очередях на границе Белоруссии и ЕС превысило 5 тысяч

Банки Казахстана получили разрешение от OFAC на операции по картам "МИР"

Банки Казахстана получили разрешение от OFAC на операции по картам "МИР"

Что случилось этой ночью: пятница, 9 декабря

Блинкен заявил, что США готовы к контактам с РФ ради своих национальных интересов

Блинкен заявил, что США готовы к контактам с РФ ради своих национальных интересов

США готовят новый пакет военной помощи Украине

В НАТО заявили, что помогут Молдавии укрепить национальную безопасность

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на рекордную сумму свыше $855 млрд

Что произошло за день: четверг, 8 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });