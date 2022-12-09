Россия поможет Киргизии построить 186-километровый участок железной дороги

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Киргизия и Россия подписали меморандум о строительстве железнодорожной линии Балыкчи - Кочкор - Кара-Кече, которая в будущем может соединиться с железной дорогой "Китай-Киргизия-Узбекистан", сообщает в пятницу пресс-служба киргизского госпредприятия "Кыргыз темир жолу" ("Кыргызская железная дорога").

"На полях Бишкекского инвестиционного саммита состоялось подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании по вопросу проработки совместной реализации проекта строительства железнодорожной линии Балыкчи - Кочкор - Кара-Кече" между ГП "НК "Кыргыз темир жолу", АО "Российский экспортный центр" и ООО "РЖД Интернешнл", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, данный стратегический проект заложит основу для нового железнодорожного узла, развития Иссык-Кульской и Нарынской областей Киргизии.

В перспективе железная дорога может соединиться с проектируемой дорогой по маршруту Китай - Киргизия - Узбекистан и создаст широкие возможности для социально-экономического развития всего центральноазиатского региона, а также создаст единую железнодорожную сеть внутри Киргизии.

"В настоящее время проводится работа по реализации проекта строительства железной дороги Балыкчи - Кочкор - Кара-Кече (186 км). Первым этапом реализации проекта является строительство участка железной дороги Балыкчи - Кочкор протяженностью 63 км", - отметили в пресс-службе.