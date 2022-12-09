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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Суд обязал бывших владельцев Parex banka выплатить еще 81 млн евро компенсаций

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Рижский окружной суд обязал совладельцев некогда второго по величине банка Латвии - Parex banka - Валерия Каргина и Виктора Красовицкого - солидарно выплатить компании Reap, учрежденной латвийскими властями, 81,2 млн евро.

Такое решение принято по иску Reap о взыскании средств, оно вступило в силу, сообщили агентству BNS в суде.

Рижский окружной суд сначала отклонил иск компании, но Reap подала кассационную жалобу, и Верховный суд полностью отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение. На втором круге рассмотрения окружной суд вынес решение в пользу Reap, и оно не было обжаловано в предусмотренные сроки.

Против бывших владельцев Parex banka, потерпевшего крах в 2008 году на фоне мирового финансового кризиса, была подана целая серия исков. В частности, в рамках одного из самых масштабных дел, решение по которому было вынесено в 2021 году, Каргин и Красовицкий обязаны возместить ООО "Управляющий публичными активами Possessor" (ранее - Агентство по приватизации Латвии) и бывшему дочернему обществу Агентства по приватизации - Reap убытки на сумму 124,3 млн евро.

Общую сумму претензий к бывшим акционерам Parex banka адвокат Каргина Олав Церс ранее оценивал в 230 млн евро.

Иск на 81,2 млн евро был связан с ранее рассмотренным гражданским делом, в котором компания Reverta, преемник обязательств и прав Parex banka, пыталась взыскать с двух бывших владельцев банка 85,5 млн евро.

В 2010 году Reverta обосновала иск к Каргину и Красовицкому тем, что они как члены правления банка не выполняли своих обязанностей добросовестных и эффективных собственников. А именно, в период с 1 января 1995 года по 5 декабря 2008 года между Parex banka и двумя его собственниками, а также связанными с ними лицами и близкими родственниками был заключен ряд сделок, не соответствующих рыночным правилам. По данным Reverta, эти сделки позволяли бывшим членам правления наживаться за счет банка. Reverta потребовала взыскать у Каргина и Красовицкого 85,5 млн евро по 14 заключенным депозитным и кредитным договорам.

В 2016 году палата гражданских дел Верховного суда частично удовлетворила иск Reverta в апелляционной инстанции, взыскав с Каргина и Красовицкого в пользу этой компании 4,3 млн евро и судебные издержки в размере 0,2 млн евро, всего 4,5 млн евро. Требование о возмещении убытков в размере 81,2 млн евро было тогда отклонено.

В ноябре 2008 года тогдашний министр финансов Латвии Атис Слактерис, тогдашний президент Hipoteku banka Инесис Фейферис и Каргин подписали соглашение, которое предусматривало передачу контрольного пакета (51%) акций Parex banka, попавшего в затруднительное положение из-за международного финансового кризиса, в собственность Hipoteku Banka. За эти акции Каргину и Красовицкому была выплачена символическая сумма. Позднее государство приобрело и остальные акции банка.

Общая государственная помощь бывшему Parex Bankа достигла 1,7 млрд евро, из которых возмещено менее половины.

В августе 2010 года активы Parex banka были переданы созданному Citadele banka. В мае 2012 года Parex banka начал работать под названием Reverta, и у него была отозвана банковская лицензия. В 2017 году было принято решение начать ликвидацию компании Reverta с передачей кредитного портфеля другим компаниям.

Согласно плану реструктуризации, деятельность Reverta должна была быть прекращена к концу 2017 года. В целях продолжения судебного разбирательства, инициированного Reverta, и развития оставшихся активов бывшего Parex Bankа Агентство по приватизации в ноябре 2017 года учредило дочернюю компанию Reap, которая прекратит свою деятельность после завершения судебных разбирательств.

Parex banka Латвия Рижский окружной суд Reap Валерий Каргин Виктор Красовицкий Reverta
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