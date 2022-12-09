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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Латвии будут постоянно дислоцироваться артиллерийские и авиационные подразделения США

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - С целью усиления военного присутствия в странах Балтии в ближайшие годы в Латвии будут постоянно дислоцироваться артиллерийские и авиационные подразделения США, сообщили в латвийском министерстве обороны.

США утвердили план усиления военного присутствия в странах Балтии, который предусматривает, что американские солдаты и подразделения военной техники будут без перерывов находиться в Латвии на ротационной основе, говорится в сообщении.

Планируется, что в ближайшие годы в Латвии США обеспечат постоянное присутствие сменных подразделений на военных базах в Адажи и Лиелварде.

Это внесет значительный вклад в сдерживание и защиту, а также улучшит совместимость вооруженных сил Латвии и США, отмечает Минобороны.

"Когда речь идет об обороне стран Балтии, наши трансатлантические партнеры не шутят, - подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс. - Наши союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии, и сегодня, оценивая геополитические риски, они убедительно доказывают, что продолжат делать это".

Ранее сообщалось, что в ближайшие недели в Эстонию будут переброшены дополнительные ротационные вооруженные силы США.

В свою очередь посольство США в Вильнюсе объявило, что США планируют усилить свое военное присутствие в странах Балтии и изменить статус присутствия американских войск в Литве на "постоянное ротационное присутствие".

Латвия США
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