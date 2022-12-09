Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Байден распорядился направить еще $275 млн на военную помощь Украине

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу поручил госсекретарю Энтони Блинкену проконтролировать расходование еще $275 млн, направляемых на военную помощь Украине.

"Я уполномочиваю госсекретаря (...) распоряжаться $275 млн, выделяемыми на предметы военного снабжения и на оказание услуг Минобороны, а также на военное обучение и тренировки для помощи Украине", - приводятся слова президента в заявлении Белого дома.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что новая военная помощь будет, в частности, иметь отношение к противовоздушной обороне Украины.

"Украина получит новые возможности для усиления противовоздушной обороны и для противодействия угрозам со стороны беспилотников", - приводит его слова издание New York Post.

Он добавил, что также США передадут Украине больше боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и для артиллерии.

Ранее Associated Press отмечало, что с учетом нового пакета помощи США с начала Россией спецоперации на Украине выделили Киеву оружия и другого оборудования на сумму более $19,3 млрд.

До этого сообщалось, что профильные комитеты Палаты представителей и Сената США договорились по проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму $847,3 млрд.

Документом предусмотрено "расширить и модифицировать инициативу помощи Украине в сфере безопасности", в 2023 году на эти цели планируется выделить дополнительно $800 млн.

США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

Глава "Газпрома" обсудил с президентом Турции газовый хаб и поставки газа

Глава "Газпрома" обсудил с президентом Турции газовый хаб и поставки газа

Немецкий суд утвердил аресты 23 ультраправых, подозреваемых в подготовке переворота

Путин заявил о возможности новых обменов осужденными с США

Путин заявил о возможности новых обменов осужденными с США

Канада вводит санкции против МВД, Минюста, Следственного комитета и ЦИК РФ

Канада вводит санкции против МВД, Минюста, Следственного комитета и ЦИК РФ

Лукашенко рассчитывает на равные с РФ цены на газ в 2023 году

РФ и США проводят встречу в Турции для обсуждений "раздражителей" в отношениях двух стран

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Число грузовиков в очередях на границе Белоруссии и ЕС превысило 5 тысяч

Число грузовиков в очередях на границе Белоруссии и ЕС превысило 5 тысяч
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });