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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Politico сообщило о дискуссиях в Пентагоне о передаче Украине БПЛА дальнего действия

Politico сообщило о дискуссиях в Пентагоне о передаче Украине БПЛА дальнего действия
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper
Фото: John Moore/Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Пентагоне пока не прияли решение о возможной передаче Украине беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Reaper, дебаты по этому вопросу продолжаются, сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

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"Ранее ВВС США считали, что у них есть идеальный план: взять свои старые беспилотники Reaper, от которых они пытались избавиться в течение многих лет, и отправить их в Украину. Но после нескольких месяцев внутренних споров Пентагону еще предстоит принять решение", - говорится в публикации.

Отмечается, что американские ВВС в течение многих лет пытаются высвободить деньги для покупки и эксплуатации более передовых технологий, но Конгресс каждый раз отклоняет это предложение.

Одновременно в Вашингтоне идет дискуссия о предоставлении Киеву БПЛА Gray Eagle.

Представители Пентагона и промышленности предположили, что эти вопросы не сняты с повестки дня, и продолжаются попытки "сделать эти один или оба беспилотника доступными для передачи Украине", пишет Politico.

Вместе с тем британская The Times сообщила, ссылаясь на источники в американском Минобороны, что США практически отменили требование к Украине о том, что Киев не должен применять поставляемое американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Мотивируется это тем, что в Вашингтоне снизили уровень опасности возможного конфликта между Россией и НАТО в случае использования западных вооружений против целей в РФ.

"Мы по-прежнему используем те же расчеты о возможной эскалации, но существовавший вначале страх перед эскалацией изменился", - сказал The Times собеседник в американском оборонном ведомстве.

Пентагон США Украина Россия
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