Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:45

Помощника министра обороны Абхазии арестовали за незаконное приобретение пистолета

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Сухуме задержан помощник министра обороны республики Александр Ачба, которого подозревают в незаконном хранении оружия.

Генеральная прокуратура Абхазии сообщает, что Ачба незаконно приобрел пистолет модели "М-57" и 22 патрона, которые хранил у себя дома. Пистолет и боеприпасы изъяли сотрудники Службы госбезопасности во время обыска.

"В отношении Ачба возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Задержанный свою вину не признает", - говорится в сообщении.

Абхазия Александр Ачба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Космонавты в феврале установят на МКС средство связи нового поколения

Что случилось этой ночью: суббота, 10 декабря

Военная операция на Украине

Politico сообщило о дискуссиях в Пентагоне о передаче Украине БПЛА дальнего действия

Politico сообщило о дискуссиях в Пентагоне о передаче Украине БПЛА дальнего действия
Военная операция на Украине

Генсек НАТО не исключил перерастания событий на Украине в войну между альянсом и РФ

США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

Глава "Газпрома" обсудил с президентом Турции газовый хаб и поставки газа

Глава "Газпрома" обсудил с президентом Турции газовый хаб и поставки газа

Немецкий суд утвердил аресты 23 ультраправых, подозреваемых в подготовке переворота

Путин заявил о возможности новых обменов осужденными с США

Путин заявил о возможности новых обменов осужденными с США

Канада вводит санкции против МВД, Минюста, Следственного комитета и ЦИК РФ

Канада вводит санкции против МВД, Минюста, Следственного комитета и ЦИК РФ

Лукашенко рассчитывает на равные с РФ цены на газ в 2023 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });