Помощника министра обороны Абхазии арестовали за незаконное приобретение пистолета

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Сухуме задержан помощник министра обороны республики Александр Ачба, которого подозревают в незаконном хранении оружия.

Генеральная прокуратура Абхазии сообщает, что Ачба незаконно приобрел пистолет модели "М-57" и 22 патрона, которые хранил у себя дома. Пистолет и боеприпасы изъяли сотрудники Службы госбезопасности во время обыска.

"В отношении Ачба возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Задержанный свою вину не признает", - говорится в сообщении.