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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Ракета SpaceX 15 декабря выведет на орбиту спутник SWOT

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 15 декабря выведет на орбиту спутник SWOT (Surface Water and Ocean Topography) для зондирования водной поверхности Земли, сообщила в субботу компания-разработчик-носителя SpaceX.

В рамках миссии SWOT впервые в глобальном масштабе будут в высоком разрешении собираться данные по временным изменениям параметров океанов, озер, рек и других водных ресурсов. Аппарат будет наблюдать за мельчайшими деталями топографии водоемов и океана, и измерять, как они меняются с течением времени.

Спутник SWOT весом две тонны является совместной разработкой НАСА и Французского космического агентства CNES при участии Канадского космического агентства CSA и Космического агентства Великобритании UKSA.

Запуск аппарата с помощью ракеты носителя Falcon 9 планируется осуществить 15 декабря со стартового комплекса SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 06:46 по времени Восточного времени США (14:46 по Москве).

Он будет выведен на низкую околоземную орбиту высотой 890 км.

Спутник SWOT оснащен радаром с синтезированной апертурой, которая позволит ему отслеживать глобальный уровень воды в мировом океане, океанские течения и то, как они изменяются в результате изменения климата, а также отслеживать процессы, происходящие в реках и озерах в результате человеческой деятельности.

Как отметили в американском космическом агентстве, с помощью спутника можно будет исследовать около 90 % поверхности Земли, изучая озера, реки, водоемы и океаны. Данные будут способствовать управлению ресурсами пресной воды во всем мире и совершенствованию моделей циркуляции вод океана, прогнозов погоды и изменений климата.

По данным НАСА, общая стоимость запуска миссии SWOT оценивается примерно в $112 млн, включая услугу запуска, операции по подготовке к запуску, интеграцию полезной нагрузки, отслеживание данных и поддержку телеметрии.

SpaceX SWOT НАСА
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