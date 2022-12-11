Число случаев COVID-19 в мире превысило 648,7 млн
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 648 млн 799 тыс. 63, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 652 тыс. 297 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
|Число случаев COVID
|Число умерших пациентов
|США
|99 млн 408 тыс. 565
|1 млн 84 тыс. 439
|Индия
|44 млн 676 тыс. 45
|530 658
|Франция (данные на утро минувшей субботы)
|38 млн 598 тыс. 292
|160 652
|Бразилия (данные на утро пятницы)
|35 млн 531 тыс. 716
|690 667
|Германия (данные на утро минувшей субботы)
|36 млн 755 тыс. 666
|158 971
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 854,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 315 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 434, в Бразилии - 3 208, в Германии - 1 895.