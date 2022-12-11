Число случаев COVID-19 в мире превысило 648,7 млн

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 648 млн 799 тыс. 63, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 652 тыс. 297 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число случаев COVID Число умерших пациентов США 99 млн 408 тыс. 565 1 млн 84 тыс. 439 Индия 44 млн 676 тыс. 45 530 658 Франция (данные на утро минувшей субботы) 38 млн 598 тыс. 292 160 652 Бразилия (данные на утро пятницы) 35 млн 531 тыс. 716 690 667 Германия (данные на утро минувшей субботы) 36 млн 755 тыс. 666 158 971

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 854,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 315 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 434, в Бразилии - 3 208, в Германии - 1 895.