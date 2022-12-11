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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В РФ за сутки COVID-19 заболели 7 096 человек

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 096 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что в РФ количество госпитализаций за сутки составило 763 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 48,3%.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 397 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 301. При этом, показатель заболеваемости четвертый день подряд превышает значение в 7 тыс. заболевших за сутки.

За минувшие сутки скончался 51 человек, накануне сообщалось о 54 умерших.

В штабе сообщили, что выздоровели за сутки 5 718 человек, или на 11,3% меньше в сравнении с 10 декабря.

По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 15 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 7 субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 665 152 случая заражения коронавирусной инфекцией, 392 611 умерших и 21 061 584 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 11 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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