Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первые ГМ-карпы без мускульных косточек, улучшение рабочей памяти с помощью лазера и технология, которая, возможно, спасет носорогов от вымирания

Фото: David Gray/Getty Images

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- На мозг студентов посветили лазером и их память улучшилась – после воздействия они смогли запомнить больше цветных картинок. В исследовании ученых из Великобритании, Китая и США участвовали 90 студентов разного пола в возрасте от 18 до 25 лет. Треть участников дважды подвергалась воздействию либо настоящего лазерного излучения с длиной волны 1064 нанометра на область правой префронтальной коры, либо фиктивного – ученые просто делали вид, что лазер работает. Почему стимуляция лазером оказала такой эффект, сказать пока трудно. Не ясно и то, как долго длится улучшение. Однако, как отмечается, у лазерной терапии нет побочных эффектов и она не вызывает никаких физических ощущений.

- В хозяйстве пригодится! Похоже, в 1993 году так размышлял директор сельской школы в Узбекистане, когда увидел обнаруженный в земле казан. Оказалось, что это сакский бронзовый котел, изготовленный больше двух тысячелетий назад. Высота древнего артефакта составляет 37 см, а диаметр горловины – 52 см. Мужчина на протяжении 29 лет использовал металлический котел в хозяйстве, поскольку не знал о его исторической ценности.

- С помощью "молекулярных ножниц" китайские биологи добились того, чтобы золотые рыбки избавились от мускульных косточек. Ученые выключили ген, кодирующий белок bmp6. В будущем это может позволить разводить других карповых без этой особенности. В возрасте до четырех месяцев выведенная популяция росла быстрее, чем дикие рыбки. По составу питательных веществ рыбок особой разницы не замечено. Выключение гена не повлияло на их плодовитость. По данным биологов, наследники рыбок также могут появиться на свет без мускульных костей.

- В Турции обнаружили 11-тысячелетнее горельефное изображение мужчины с большими ушами и выпученными глазами, держащего в руке свой пенис. Справа и слева от него древний мастер изобразил двух леопардов с открытыми пастями, из которых видны зубы. Изображение нашли во время раскопок неолитического памятника Сайбурч.

- Ученые смогли получить из клеток кожи самки северного белого носорога клетки, подобные первичным половым клеткам – тем, из которых в процессе развития получаются гаметы. Подвид считается вымершим, но ученые ищут способы восстановить популяцию. Проведенное исследование – один из начальных шагов. Дальше нужно будет придумать, как из клеток, подобных первичным половым клеткам, сделать сами половые клетки и что делать после этого.

- В микромире нашлись свои львы – хищные протисты, которые охотятся на других одноклеточных эукариот, заглатывая их целиком или откусывая от них куски. В этом материале рассказывается, как им удавалось ускользать от внимания ученых.

- Фрагменты древнейшей ДНК возрастом более 2 млн лет обнаружили в формации Кейп Кобенхавн в Гренландии. Этот генетический материал вдвое старше предыдущего рекорда – ДНК из кости сибирского мамонта. Найденные фрагменты помогли воссоздать экосистему из множества видов растений, животных и микроорганизмов, которая в то время переживала резкий климатический кризис.

- Немецкие ученые провели химический анализ артефактов, найденных на месте вероятной гибели римских войск во время битвы в Тевтобургском лесу в девятом году нашей эры. Это исследование подтвердило, что германцы уничтожили XIX легион в местечке Калькризе, первые археологические свидетельства чему нашли еще в 1987 году.

- Австралийцы нашли в музее шкуру и кости последнего сумчатого волка. Останки этого животного считались утерянными. Однако оказалось, что все это время они хранились в шкафу в Тасманийском музее и художественной галерее и использовались как учебное пособие. Ученые выяснили, что сумчатый волк, запечатленный на нескольких известных видеозаписях, был не последним, а предпоследним известным представителем собственного вида.