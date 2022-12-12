В Азербайджане анонсировали переговоры с Арменией по проекту мирного договора

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов анонсировал проведение в ближайшие недели очередного раунда переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном для обсуждения проекта мирного договора.

"Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в границах двух государств. Начались двусторонние переговоры по тексту мирного соглашения. 7 ноября, после встречи с министром иностранных дел Армении в Вашингтоне, Азербайджан представил Армении пересмотренные предложения. Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшие недели", - сказал Байрамов в понедельник в Брюсселе, выступая на встрече глав МИД стран - участниц программы "Восточное партнерство".

По его словам, в текущем году посредничество главы Совета ЕС Шарля Мишеля придало импульс процессу постконфликтной нормализации армяно-азербайджанских отношений. "В частности, продуктивными были состоявшиеся в Брюсселе трехсторонние встречи. Азербайджан продолжает поддерживать этот формат и готов к взаимным действиям в этом направлении", - отметил он.

Байрамов добавил, что беспристрастность и нейтральность, строгое соблюдение международного права и согласие сторон являются основой любой инициативы посредничества или помощи, и эти принципы должны соблюдаться во всех случаях.

Глава МИД добавил, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, как двух равноправных суверенных государств, создаст основу для решения всех вопросов, представляющих взаимный интерес или озабоченность, связанных с межгосударственными отношениями.