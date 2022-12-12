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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

G7 заверили, что стремятся удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Страны G7 активизируют усилия, чтобы удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины, и сохраняют приверженность целям обеспечения финансовой стабильности и восстановления этой страны, говорится в заявлении "Семерки", выпущенном после онлайн-консультаций.

"На основании наших обязательств, принятых к настоящему времени, мы продолжим стимулировать международную поддержку, чтобы удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины в краткосрочной перспективе. Мы попросим наших министров финансов созвать встречу в ближайшее время, чтобы обсудить совместный подход к скоординированной поддержке бюджета в 2023 году", - пообещали страны G7.

"Мы подтверждаем, что Международный валютный фонд (МВФ) должен играть центральную роль в этих усилиях", - подчеркивается в заявлении.

Страны G7 заверяют, что "твердо поддерживают усилия по обеспечению немедленной финансовой стабильности Украины", а также по ее восстановлению и реконструкции "по направлению к устойчивому, процветающему и демократическому будущему в соответствии с ее европейским путем".

Кроме того, G7 обещают поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию.

"Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам... Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется и подрывает наши ограничительные меры", - говорится в нем.

Участники "семерки" также напомнили о вступлении в силу ранее в декабре "потолка цен" на российскую нефть и призвали страны использовать этот механизм.

5 декабря вступило в силу решение стран G7, Евросоюза и Австралии установить верхний предел цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Эта мера предполагает запрет для компаний из стран, участвующих в этой инициативе, на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. При этом эти ограничения не действуют, если нефть продается по цене не выше установленного потолка.

Согласно договоренности ЕС, стран G7 и Австралии, зафиксированная на данный момент предельная цена со временем будет меняться.

Также 5 декабря вступило в силу принятое ранее решение об эмбарго на поставки морским путем российской нефти из РФ в ЕС.

G7 Украина Евросоюз Австралия
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