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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Байден с женой поучаствовали в рождественской акции для детей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл помогли упаковать рождественские игрушки для детей на 75 ежегодном мероприятии Toys for Tots ("Игрушки для малышей"), сообщает Associated Press.

"Вы поддерживаете своих родителей..., и иногда вы помогаете заботиться о членах семьи, которые, возможно, вернулись домой с болезнями и ранениями. И вы помогаете своим соседям, когда это необходимо, так же, как вы сделаете это сегодня", - заявила Джилл Байден, обращаясь к детям военных.

Мероприятие прошло на объединенной базе Майер-Хендерсон Холл в Северной Каролине и стало частью инициативы первой леди Joining Forces, направленной на поддержку семей военных и ветеранов. Супруги глав Пентагона и дети местных военнослужащих помогали Байденам разбираться с рождественскими игрушками.

Программа Toys for Tots, которой занимается резерв Корпуса морской пехоты США, раздает игрушки детям, чьи родители не могут позволить себе купить подарки на Рождество. Белый дом заявил, что с 1947 года в рамках программы пехотинцы и волонтеры отправили более 627 млн игрушек для более 281 млн детей. Байден отметил, что только в прошлом году было отправлено 22 млн игрушек для 8 млн детей.

США Джо Байден
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