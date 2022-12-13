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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Блинкен заверил узбекского коллегу в поддержке суверенитета Узбекистана и проводимых реформ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой узбекского МИД Владимиром Норовым заявил, что Соединенные Штаты всемерно поддерживают независимость и суверенитет Узбекистана, а также приветствовал проводимые в стране реформы, сообщил американский Госдепартамент.

"Госсекретарь подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, территориальной целостности и суверенитета Узбекистана", - говорится в сообщении госдепа.

Блинкен приветствовал объявленные в Узбекистане реформы и "настоятельно призвал правительство полностью реализовать их, включая меры по защите прав человека и основных свобод, поддержке гражданского общества, обеспечению свободы СМИ и борьбе с насилием по признаку пола".

Стороны обсудили вопросы "устойчивого партнерства Соединенных Штатов с Узбекистаном в контексте меняющегося геополитического ландшафта в Центральной Азии", а также проблемы Украины и Афганистана, информировал Госдепартамент.

"Блинкен подтвердил стремление Соединенных Штатов быть надежным партнером Узбекистана и помогать обеспечивать процветающую, безопасную и демократическую Центральную Азию", - отмечается в сообщении.

Встреча прошла в Вашингтоне перед началом второго заседания диалога стратегического партнерства между двумя странами.

США Узбекистан Энтони Блинкен Владимир Норов
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