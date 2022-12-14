Mahindra & Mahindra вложит $1,21 млрд в производство электромобилей в Индии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Индийский производитель транспортных средств Mahindra & Mahindra Ltd инвестирует 100 млрд рупий ($1,21 млрд) в разработку и производство электромобилей в штате Махараштра на западе Индии.

В сообщении компании говорится, что она вложит эту сумму в течение 7-8 лет и будет производить электромобили под брендом Born Electric.

Компания отметила, что ее инвестиции, а также политика местных властей в отношении отрасли станут "катализаторами того, чтобы Махараштра превратилась в индийский хаб электромобилей".