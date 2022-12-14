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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Парламент Латвии утвердил правительство спустя два с половиной месяца после выборов

Парламент Латвии утвердил правительство спустя два с половиной месяца после выборов
Кришьянис Кариньш
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сейм (парламент) Латвии на заседании в среду большинством голосов утвердил правительство во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"), сообщает агентство BNS.

За правительство Кариньша проголосовали 54 депутата, против - 37.

Выборы в сейм прошли 1 октября, а первое заседание нового парламента состоялось 1 ноября. Политическим силам, представленным в коалиции, понадобилось два с половиной месяца после выборов, чтобы сформировать правительство, отмечает агентство.

Коалиция будет иметь незначительное большинство в 14-м сейме - 54 голоса из 100. Правительство составляют "Новое Единство" с 26 депутатами в сейме, "Объединенный список" с 15 депутатами и Национальное объединение с 13 депутатами.

В оппозиции будут работать Союз зеленых и крестьян, "За стабильность", "Прогрессивные" и "Латвия на первом месте".

В декларации правительства подчеркивается, что целью правительства Кариньша являются экономические преобразования. Для реализации этой цели необходимо решить задачи по пяти тесно связанным направлениям: безопасность, образование, энергетика, повышение конкурентоспособности и качества жизни, предусматривает план правительства.

Четверо членов нового правительства работали в предыдущем кабинете министров и сохранили свои посты. Это премьер Кариньш, глава МИД Эдгар Ринкевич, министр экономики Илзе Индриксоне и министр культуры Наурис Пунтулис.

Из 15 членов правительства 14 были избраны в 14-й сейм. Гендиректор Латвийской конфедерации работодателей Лига Меньгелсоне не участвовала в выборах.

Латвия
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