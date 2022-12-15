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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Космонавты проведут работы в открытом космосе во время солнцестояния

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российские космонавты в четверг проведут работы снаружи Международной космической станции (МКС) при постоянном солнечном свете, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Работы по программе ВКД-56 будут проходить при постоянной освещенности Солнцем даже на участках полета МКС над ночной стороной Земли", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным госкорпорации, такие условия вызваны уникальным расположением Солнца относительно орбитальной плоскости МКС и происходят только в период зимнего солнцестояния.

Также в пресс-службе сообщили, что космонавты во время выхода смогут наблюдать в ночной атмосфере Земли метеорный поток Геминиды, максимальная активность которого приходится на середину декабря.

Как сообщали в "Роскосмосе", космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в четверг выйдут в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых будет впервые задействован европейский манипулятор ERA. Расчетная продолжительность выхода составит 6 часов 37 минут.

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