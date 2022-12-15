Старт Falcon 9 со спутником для исследования гидросферы Земли перенесен на сутки

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX со спутником SWOT (Surface Water and Ocean Topography) для зондирования водной поверхности Земли перенесен на сутки, сообщило NASA.

Причиной стало обнаружение влаги в двух двигателях Merlin первой ступени ракеты-носителя. "Команды завершили проверку двигателей ракеты, но будут использовать дополнительное время для проверки и анализа данных перед попыткой запуска", - отметили в агентстве.

Теперь запуск аппарата с помощью ракеты-носителя Falcon 9 планируется осуществить 16 декабря в 06:46 по времени Восточного времени США (14:46 по Москве) со стартового комплекса SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Океаны и озера под присмотром SWOT

В рамках миссии SWOT впервые в глобальном масштабе будут в высоком разрешении собираться данные по временным изменениям параметров океанов, озер, рек и других водных ресурсов. Аппарат будет наблюдать за мельчайшими деталями топографии водоёмов и океана и измерять, как они меняются с течением времени.

Спутник SWOT весом две тонны является совместной разработкой NASA и Французского космического агентства CNES при участии Канадского космического агентства CSA и Космического агентства Великобритании UKSA.

Он будет выведен на низкую околоземную орбиту высотой 890 км.

Спутник SWOT оснащен радаром с синтезированной апертурой, которая позволит ему отслеживать глобальный уровень воды в мировом океане, океанские течения и то, как они изменяются в результате изменения климата, а также отслеживать процессы, происходящие в реках и озерах в результате человеческой деятельности.

Как отметили в американском космическом агентстве, с помощью спутника можно будет исследовать около 90% поверхности Земли, изучая озера, реки, водоемы и океаны. Данные будут способствовать управлению ресурсами пресной воды во всем мире и совершенствованию моделей циркуляции вод океана, прогнозов погоды и изменений климата.

По данным NASA, общая стоимость запуска миссии SWOT оценивается примерно в $112 млн, включая услугу запуска, операции по подготовке к запуску, интеграцию полезной нагрузки, отслеживание данных и поддержку телеметрии.