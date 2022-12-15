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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Гродненские власти развернут пункты обогрева для стоящих у границы с ЕС дальнобойщиков

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Очереди грузовиков на границе Белоруссии с Евросоюзом продолжают расти, власти граничащей с Польшей и Литвой Гродненской области решили развернуть мобильные пункты обогрева для водителей фур в ожидании морозов, сообщил Гродненский облисполком.

Чиновники уточнили, что такой пункт - "это отапливаемая тепловой пушкой палатка, воспользоваться услугами которой может любой желающий", и пообещали организовать в палатках раздачу горячего чая и кофе.

В Госпогранкомитете Белоруссии ситуацию на границах республики со странами Евросоюза оценивают как по-прежнему напряженную.

"Причина длительного ожидания въезда на сопредельную сторону прежняя - невыполнение контрольными службами Польши, Литвы и Латвии норм пропуска, - заявили в комитете. - За сутки скопление фур на въезд в Литву увеличилось на 5%. На польском и латвийском направлениях количество ожидающего транспорта существенно не изменилось".

Самым загруженным на пути в ЕС остается маршрут через литовский пункт пропуска Мядининкай, "где за сутки оформлено всего 32% фур от нормы (7 грузовиков в час вместо 20 положенных)", добавили пограничники.

"В целом за сутки Польша приняла 31% грузового транспорта от нормы, Литва - 47%, Латвия - 54%", - отметили в пограничном ведомстве.

По данным Госпогранкомитета на утро 15 декабря общее число грузовиков, ожидающих в очереди разрешения на выезд в страны Евросоюза, превысило 5,2 тысячи.

Белоруссия Госпогранкомитет Евросоюз Польша Литва Латвия Гродненская область
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