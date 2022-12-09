Число грузовиков в очередях на границе Белоруссии и ЕС превысило 5 тысяч

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - На границе Белоруссии и стран Евросоюза скопление грузовиков, ожидающих, пока их пропустят, превысило 5000 и продолжает расти, сообщил белорусский Госпогранкомитет.

"Скопление грузовиков на въезд в ЕС за сутки увеличилось на 230 авто", - отметили пограничники.

За истекшие сутки наименьший показатель выполнения нормы пропуска фур продемонстрировали сотрудники польского пункта пропуска Бобровники (Берестовица на белорусской стороне) - 15%, говорится в пресс-релизе.

"Второй антилидер - литовский Мядининкай (Каменный Лог). Сотрудники контрольных служб оформили лишь 30% грузовых авто от нормы", - добавили в Госпогранкомитете Белоруссии.

По данным ведомства, всего польские контрольные службы на своем направлении пропустили около 25% фур от нормы. Через литовское направление в страны Евросоюза проследовало 48% большегрузов. Латвийские контрольные службы оформили в среднем 45% фур.

"Наибольшее скопление легковых авто фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). За сутки сопредельные контрольные службы оформили всего 37% машин от нормы. Аналогичная ситуация с оформлением и в Бобровниках (Берестовица) - 36%", - добавили в белорусском пограничном ведомстве.

Ранее в Госпогранкомитете говорили, что время ожидания транспорта на въезд в страны ЕС составляет до 10 часов. Так, по литовскому направлению среднее время ожидания превышает 6 часов, по польскому - около 6 часов (в "Берестовице" - до 10 часов), по латвийскому - около 5 часов. "Это обусловлено далеко не техническими моментами, связанными со сбоями в работе информационных систем, или отсутствием необходимого штата сотрудников, а намеренными действиями контролирующих структур сопредельных стран по сдерживанию потоков", - считает белорусское пограничное ведомство.

Там также подчеркнули, что белорусской стороной оформляются все транспортные средства, которые въезжают со стороны сопредельных государств. "И мы готовы принимать больше, в случае ритмичной работы контрольных служб, граничащих с Беларусью стран Евросоюза", добавляет ведомство.