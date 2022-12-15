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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Попова возглавила Координационный совет стран ОДКБ по биологической безопасности

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Первое заседание Координационного совета государств-членов Организации договора о коллективной безопасности по вопросам биологической безопасности состоялось в Санкт-Петербурге, сообщает в четверг пресс-служба ОДКБ.

"Председателем Координационного совета избрана руководитель Роспотребнадзора Анна Попова", - говорится в сообщении.

"Члены Координационного Совета обсудили планы взаимодействия по совместному реагированию на биологические угрозы и вопросы координации позиций государств-членов ОДКБ по укреплению режима КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении - ИФ), совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты. На встрече также обсуждались организационные вопросы деятельности совета, в том числе взаимодействие по вопросам биологической безопасности в повседневной деятельности", - сообщили в пресс-службе.

Координационный совет государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности создан по решению Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ 15 сентября 2021 года. Заявлялось, что цель новой структуры - координация деятельности и сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия биологическим угрозам, создание надежной системы обеспечения биологической безопасности государств-членов ОДКБ.

ОДКБ Роспотребнадзор Анна Попова
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