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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Лукашенко пригласил папу римского в Белоруссию

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил gапу римского Франциска и его представителей в Белоруссию и отметил совпадение позиций с лидером католической церкви о разрешении мировых проблем.

"Приятно отметить: наше видение путей разрешения наиболее актуальных проблем современного мира совпадает. Всячески поддерживаю Ваш призыв от 13 сентября 2022 года о возрождении Хельсинкского духа", - цитирует слова поздравления белорусского президента с днем рождения папы римского Франциска пресс-служба главы государства.

Он также поблагодарил папу Франциска за молитвы, дружбу, открытый честный диалог по всем вопросам и пожелал крепкого здоровья и долголетия: "Буду рад видеть Вас и Ваших представителей на белорусской земле, чтобы продолжить наше служение общим ценностям и убеждениям".

Лукашенко отметил, что абсолютно согласен с необходимостью выполнять обязательства, которые следуют из международных договоров, с необходимостью диалога между народами и значимостью восстановления доверия.

"По-прежнему очень впечатлен Вашими мудростью и прозорливостью. Вы первый предупредили об угрозе начала третьей мировой войны. Жаль, но те, кто должен был это услышать, не прислушались", - говорится в его поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что и Белоруссия, и Святой Престол многое делают и вместе должны сделать еще больше для поиска устойчивого разрешения сегодняшнего кризиса: "Не теряю веры, что совместные усилия приведут к миру и спокойствию в нашем регионе".

Белоруссия Александр Лукашенко папа римский
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