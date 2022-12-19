Вооруженные силы Белоруссии завершили проверку боеготовности

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Минобороны Белоруссии в понедельник сообщили о завершении проверки боеготовности Вооруженных сил республики.

"В Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством Государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича по поручению президента Республики Беларусь - главнокомандующего Вооруженными силами Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что подразделения ВС Белоруссии после завершения проверки боеготовности приступили к плановым занятиям по боевой подготовке.

Как сообщалось, 13 декабря по поручению Лукашенко под руководством Госсекретариата Совбеза республики была начата внезапная проверка боевой готовности.

В Минобороны Белоруссии сообщали, что "мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина". "Мероприятия носят оборонительный характер, проверка ОВУ и воинских частей проводится выборочно, состав участников доводится поэтапно", - позже уточнял помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.