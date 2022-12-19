Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Вооруженные силы Белоруссии завершили проверку боеготовности

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Минобороны Белоруссии в понедельник сообщили о завершении проверки боеготовности Вооруженных сил республики.

"В Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством Государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича по поручению президента Республики Беларусь - главнокомандующего Вооруженными силами Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что подразделения ВС Белоруссии после завершения проверки боеготовности приступили к плановым занятиям по боевой подготовке.

Как сообщалось, 13 декабря по поручению Лукашенко под руководством Госсекретариата Совбеза республики была начата внезапная проверка боевой готовности.

В Минобороны Белоруссии сообщали, что "мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина". "Мероприятия носят оборонительный характер, проверка ОВУ и воинских частей проводится выборочно, состав участников доводится поэтапно", - позже уточнял помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу

Вопрос о цене газа для Белоруссии будет решен на высшем уровне

Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 85%

Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 85%

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 декабря

Военная операция на Украине

Великобритания в 2023 году поставит Украине снарядов на 250 млн фунтов стерлингов

Десятки человек пострадали из-за турбулентности в самолете над Гавайями

КНДР заявила о проведении "важного испытания" для разработки разведспутника

ЧМ-2022

Политики и спортсмены со всего мира поздравляют Аргентину с победой на ЧМ по футболу

Политики и спортсмены со всего мира поздравляют Аргентину с победой на ЧМ по футболу

Что произошло за день: воскресенье, 18 декабря

Перебои в авиасообщении произошли в Южной Корее из-за сильных снегопадов

Перебои в авиасообщении произошли в Южной Корее из-за сильных снегопадов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });