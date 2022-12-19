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Премьер Нидерландов принес извинения за участие страны в прошлом в работорговле

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Нидерландов Марк Рютте от лица правительства извинился в понедельник за историческую роль страны в распространении работорговли, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

"Сегодня я приношу извинения за это", - передает агентство слова Рютте с выступления премьера в Национальном архиве Нидерландов.

Рютте решил принести извинения, несмотря на то, что группы активистов в стране и в бывших ее колониях убеждали его дождаться 1 июля 2023 года - 160-й годовщины отмены рабства в Нидерландах. При этом многие активисты считают, что следующий год будет лишь 150-й годовщиной отмены рабства, так как после его упразднения многих, кто ранее считался рабами, все равно заставляли работать на плантациях в течение еще десяти лет.

AP напоминает, что голландцы первыми вели трансатлантическую работорговлю в XVI веке и стали главными торговцами в этой сфере в середине XVII века. Ранее власти таких городов Нидерландов, как Амстердам и Роттердам, уже принесли свои извинения за историческую роль прежних городских элит в развитии работорговли.

Нидерланды Марк Рютте
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