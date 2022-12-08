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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Байден продолжит добиваться освобождения осужденного в России Уилана

Президент США считает, что в Москве к делу Уилана относятся "не так же", как к делу Грайнер

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден пообещал продолжить переговоры с российскими властями об освобождении осужденного в России американца Пола Уилана.

"Хотя мы пока не добились успеха в освобождении Пола, мы не сдаемся. Мы никогда не сдадимся, - сказал он - Мы продолжим искренне вести переговоры об освобождении Пола - я гарантирую это".

Так он прокомментировал совершившийся 8 декабря обмен отбывавшего наказание в США гражданина России Виктора Бута на осужденную в России американку Бриттни Грайнер.

Он отметил сложность подобных переговоров, у которых "никогда нет" гарантий успеха.

Байден высказал мнение, что в Москве относятся к делу Уилана "не так же", как к делу Грайнер.

Также он призвал российские власти позаботиться о здоровье Уилана до тех пор, пока он не вернется в США.

"Несмотря на продолжающиеся усилия, российские власти все еще не желают покончить с ошибочным наказанием. Я всем сердцем хотел бы, чтобы Пол добрался сегодня домой на одном самолете с Бриттни", - заявил через пресс-службу глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков сказал, что, по его сведениям, переговоры об обмене его клиента продолжаются. Семья Уилана была предупреждена, что в эту схему обмена он не попал.

Освобожденная баскетболистка Бриттни Грайнер в России получила срок за ввоз наркотиков. Она говорила, что этот наркотик ей выписали американские врачи, а в багаж она его положила случайно.

Уилан осужден по обвинению в шпионаже.

США Джо Байден Пол Уилан Бриттни Грайнер
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