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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

В посольстве РФ в Вашингтоне считают, что США не намерены устранять санкции против российского агроэкспорта

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев полагает, что отсутствие упоминания о заблокированном российском агроэкспорте в опубликованных казначейством США лицензиях (исключениях из санкционных режимов) является показательным фактом.

"Показательно, что в обнародованных казначейством США лицензиях, якобы призванных устранить санкции в том числе в продовольственной сфере, ни словом не упомянута ситуация с заблокированным российским агроэкспортом", - заявил Леденев, отвечая на вопрос СМИ о предоставлении Минфином США гуманитарных изъятий из собственных санкционных режимов.

Леденев отметил, что российские "поставщики зерна и удобрений, без которых невозможно разрешить проблемы глобальной продбезопасности, продолжают сталкиваться с запретительно высокими страховыми расходами, препонами при осуществлении финансовых транзакций, сложностями при выстраивании логистики".

"Для высвобождения нашего зерна и химикатов из западных портов для безвозмездной передачи в бедствующие страны требуются месяцы напряженных переговоров", - обрисовал текущую ситуацию советник-посланник.

Андрей Леденев Минфин США
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