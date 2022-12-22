Shell приостановила производство СПГ на заводе в Австралии из-за пожара

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Англо-нидерландская нефтегазовая компания Shell Plc приостановила производство СПГ на заводе Prelude FLNG на западном побережье Австралии из-за пожара.

Сотрудники компании обнаружили небольшой пожар на Prelude FLNG в среду и "быстро локализовали его с помощью ручного огнетушителя", говорится в сообщении Shell.

"Производство СПГ было временно приостановлено, на данный момент ведется расследование причин произошедшего", - добавила также компания.

Shell не уточнила, когда планируется возобновить работу Prelude FLNG, мощность которого составляет 3,6 млн тонн СПГ в год.

Выход завода из строя может вынудить компанию прибегнуть к закупкам СПГ на спотовом рынке, чтобы исполнять контрактные обязательства перед клиентами. Shell в последние несколько месяцев уже прибегала к закупкам СПГ на рынке для поставок в Китай в январе, напоминает агентство Bloomberg.