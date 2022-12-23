Санду пригласила Алиева посетить Молдавию с визитом

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и пригласила азербайджанского лидера посетить с визитом Кишинев.

Санду также отметила особый характер отношений дружбы и сотрудничества между Молдавией и Азербайджаном. Она выразила уверенность, что совместными усилиями партнерство между двумя странами будет развиваться, особенно в энергетике, торговле, АПК и культуре.

Президент Алиев 24 декабря будет отмечать 61-летие.