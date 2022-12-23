Южная Корея провела военные учения у островов Токто, на которые претендует Япония

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Южная Корея на этой неделе провела регулярные военные учения на островах Токто (японское название - Такэсима), права на которые заявляет Токио, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, учения были направлены на обеспечение военной готовности страны отразить потенциальное иностранное проникновение на острова.

Такие маневры проводятся Южной Кореей регулярно, начиная с 1986 года. С 2003 года они проходят два раза в год.

Отмечается, что данные учения были проведены, поскольку Токио возобновил притязания на острова в пересмотренной Стратегии национальной безопасности.

Группа островов Токто (английское название - Лианкур) расположена в западной части Японского моря. После Второй мировой войны архипелаг контролирует Южная Корея, однако Япония считает эти острова своей территорией. На островах расквартировано небольшое подразделение южнокорейской полиции.