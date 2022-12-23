Похолодание и снежные бури сократили добычу газа в США и могут ограничить экспорт СПГ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Производство природного газа в США может снизиться до минимальных уровней с прошлой зимы из-за сложных погодных условий в ключевых регионах добычи, вынуждающих компании закрывать скважины.

По данным агентства Bloomberg, добыча газа в Штатах в четверг опустилась ниже 96 млрд кубических футов по сравнению со 100 млрд кубических футов в среду. Столь же существенное сокращение в последний раз фиксировалось в феврале текущего года.

Резкое похолодание и снежные бури накрыли ряд регионов США - от тихоокеанского Северо-Запада до Новой Англии и побережья Мексиканского залива. Незапланированное сокращение добычи газа, вероятно, будет краткосрочным, и повторения ситуации начала 2021 года, когда сильные метели парализовали производство в Техасе, ждать не стоит, отмечает Bloomberg.

Эксперты, однако, предупреждают, что сложные погодные условия, которые, как ожидается, сохранятся до 26 декабря, могут привести к сокращению объемов экспорта СПГ с побережья Мексиканского залива. Здесь находится крупнейший в США экспортный СПГ-терминал Sabine Pass.

Moran Shipping, работающая в сфере морского консалтинга, уже видит сигналы возможных сбоев в его деятельности. Компания также сообщает о затруднениях в работе порта Корпус-Кристи в Техасе из-за холодов, что, как ожидается, скажется на движении судов по экспортному терминалу Corpus Christi LNG.

Cheniere Energy Inc., являющаяся оператором терминалов Sabine Pass и Corpus Christi, заявила, что всегда готовится к сложным погодным условиям и принимает меры для обеспечения безопасности операций.

США являются крупным экспортером СПГ и его ключевым поставщиком в Европу, поэтому сбои в работе портов могут сказаться на глобальном рынке, отмечает Bloomberg.