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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

В Киргизии платежи за госуслуги будут приниматься только в безналичной форме

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии решило разрешить принимать платежи за государственные услуги только в безналичной форме, сообщила пресс-служба кабинета министров. Это решение принято вместе с Национальным банком республики.

Теперь оплатить все государственные и муниципальные услуги можно будет с использованием банковских платежных карт, электронных денег, QR-кода, платежных терминалов и/или иных инструментов. Учреждения, которые оказывают платные госуслуги, должны обеспечить установку оборудования (программно-технического устройства) для приема безналичных платежей. Коммерческим банкам и платежным организациям Киргизии рекомендуется обеспечить государственные и муниципальные учреждения соответствующим оборудованием.

Решение принято с целью перехода на безналичные платежи и расчеты по всей Киргизии, внедрения цифровых платежей, достижения прозрачности денежного обращения и снижения доли теневой экономики и защиты прав потребителей, объяснили в пресс-службе правительства.

Киргизия
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