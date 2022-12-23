Инвесторы заработали $15 млрд с начала года на падении акций Tesla

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Акции Tesla Inc дешевеют почти на 3% в начале торгов в пятницу, при этом накануне они продемонстрировали падение по итогам пятой сессии подряд, что играет на руку инвесторам, делающим ставку на снижение бумаг производителя электромобилей, пишет MarketWatch.

По данным S3 Partners, инвесторы, играющие на понижение акций Tesla, заработали $15 млрд прибыли с начала года, при этом за один только декабрь прирост составил $4,54 млрд.

По итогам торгов в четверг бумаги компании подешевели на 8,9%, до $125,35 за акцию. Бумаги Tesla были наиболее активно торгуемыми среди компонентов индексов S&P 500 и Nasdaq-100 и продемонстрировали худшую динамику, согласно данным Dow Jones.

Хотя акции не опустились ниже психологической отметки в $125, их цена к закрытию прошлой сессии была минимальной с сентября 2020 года. С начала недели они уже потеряли около 17% и могут продемонстрировать худшую динамику одновременно за месяц, квартал и год.

Рыночная капитализация Tesla опустилась ниже $400 млрд, таким образом, компания переместилась на 10-е место в списке самых дорогостоящих в индексе S&P 500.

Tesla накануне сообщила, что продает машины Model 3 и Model Y со скидкой в $7,5 тыс. в период с 21 по 31 декабря. Кроме того, в рамках акции покупатели любой модели Tesla также получат купон на бесплатную зарядку автомобиля, покрывающий 10 тыс. миль (около 16 тыс. км) пробега.

Таким образом, размер скидки был увеличен вдвое по сравнению с $3,75 тыс. ранее, предлагаемыми в рамках закона о снижении инфляции в США (Inflation Reduction Act, IRA).

Для многих на рынке такой шаг стал неожиданностью в связи с известной негативной позицией основателя и главы Tesla Илона Маска в отношении скидок, сообщило агентство Bloomberg. Однако, по мнению экспертов, он может означать, что компания пытается увеличить спрос.

Акции Tesla к 17:54 в пятницу подешевели на 2,9%. С начала года их цена упала на 65,6%.