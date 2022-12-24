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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

В Узбекистане началась административная реформа

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Органы исполнительной власти в Узбекистане, включая руководящий состав, сократят почти на треть.

В соответствии с указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, предусматривающим меры по реализации административной реформы, число вице-премьеров сокращается с восьми до четырех, они не будут совмещать посты с руководством министерств.

Текст документов, подписанных главой государства, опубликован в официальных узбекских СМИ в субботу.

В соответствии с указом президента с 1 января 2023 года из нынешних восьми заместителей премьер-министра и трех советников в правительстве остается только четыре вице-премьера. При этом оставшиеся вице-премьеры не будут занимать одновременно министерскую или иную руководящую должность и непосредственно не будут руководить деятельностью министерств и ведомств.

В структуре правительства число министерств уменьшится с 25 до 21, а 20 ведомств полностью упраздняются. В частности, упраздняется министерство по поддержке махалли (органов местного самоуправления) и старшего поколения. Также объединены в единые министерства - экономики и финансов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, высшего образования, науки и инвестиций, дошкольного и школьного образования. Силовые ведомства - МИД, МЧС не претерпели структурных изменений.

Мирзиеев во вторник в послании парламенту и народу страны заявил, что подписал указ об административной реформе, число министерств и ведомств будет сокращено более чем вдвое - с 61 до 28, многие руководители покинут посты, а число госслужащих поэтапно сократится почти на треть.

Глава государства признал, что "в настоящее время в государственном аппарате много дублирования, штат раздут, высока централизованность. В результате сегодня на поиск решений сложных проблем расходуется слишком много времени, сил и ресурсов".

Президент отметил, что в ходе административной реформы будет внедрена система, где руководители министерств, используя конституционный статус, станут напрямую работать с премьер-министром. В частности, проекты постановлений правительства и важные социально-экономические вопросы будут решаться коллегиально, при непосредственном участии министров.

Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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