Умер бывший министр иностранных дел Италии Фраттини

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Экс-глава МИД Италии Франко Фраттини скончался в субботу вечером в возрасте 65 лет, сообщает агентство ANSA.

По данным газеты Corriere della Serra, Фраттини умер в больнице Джемелли в Риме, куда был госпитализирован ранее.

Фраттини дважды возглавлял министерство иностранных дел при правительстве премьер-министра Сильвио Берлускони: сначала в 2002-2004 годах, затем в 2008-2011 годах. С января этого года он занимал должность председателя Госсовета Италии.