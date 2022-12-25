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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Умер бывший министр иностранных дел Италии Фраттини

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Экс-глава МИД Италии Франко Фраттини скончался в субботу вечером в возрасте 65 лет, сообщает агентство ANSA.

По данным газеты Corriere della Serra, Фраттини умер в больнице Джемелли в Риме, куда был госпитализирован ранее.

Фраттини дважды возглавлял министерство иностранных дел при правительстве премьер-министра Сильвио Берлускони: сначала в 2002-2004 годах, затем в 2008-2011 годах. С января этого года он занимал должность председателя Госсовета Италии.

Хроника 05 января 2019 года – 25 декабря 2022 годаУмершие знаменитости
Италия Франко Фраттини
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