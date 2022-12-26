Из-за сильных снегопадов в Японии 17 человек погибли, более 90 пострадали

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сильные снегопады в Японии стали причиной гибели за последние дни 17 человек, а еще 93 человека пострадали, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на данные японского Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

Мощные снегопады начались на севере Японии на прошлой неделе. В результате власти отменили десятки авиарейсов и отправлений поездов, на дорогах застряли сотни автомобилей, в работе служб доставки произошли сбои. Однако автобусное сообщение на севере страны в основном вернулось в норму.

По данным синоптиков, в северо-восточной части Японии снега выпало в три раза больше средней нормы.

Рождественским утром обильный снег, скопившийся на линии электропередач, оставил без электричества около 20 тыс. домов на острове Хоккайдо. Однако также накануне подачу электричества удалось восстановить в большинстве пострадавших районов.