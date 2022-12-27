В Узбекистане 18 детей умерли из-за неправильного применения лекарства с парацетамолом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав Узбекистана установил, что причиной смерти в Самарканде 18 детей, принимавших препарат "Док-1 Макс", стала передозировка лекарства при домашнем лечении, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

По данным ведомства, в результате приема сиропа "Док-1 Макс" скончались 18 детей из 21, заболевших острым респираторным заболеванием. Установлено, что умершие дети до поступления на стационарное лечение принимали это лекарство дома в течение 2-7 дней 3-4 раза в день по 2,5-5 мл, что превышает стандартную дозу препарата.

Как отмечается в сообщении, всем детям препарат давали без рецепта врача. Основной составной частью препарата является парацетамол, и родители неправильно применяли сироп "Док-1 Макс" в качестве противопростудного средства самостоятельно или по рекомендации сотрудников аптек.

По данным Минздрава, предварительные лабораторные исследования показали, что данная серия сиропа "Док-1 Макс" содержит этиленгликоль. Это вещество токсично, и около 1-2 мл/кг 95-процентного концентрированного раствора могут вызвать серьезные изменения в состоянии здоровья пациента, например, рвоту, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность.

"С учетом всех случаев нарушения законодательства, выявленных рабочей группой министерства в ходе изучения, семь ответственных сотрудников были уволены с занимаемых должностей из-за того, что халатно и невнимательно относились к своим обязанностям, своевременно не провели анализ детской смертности и не приняли необходимые меры", - отмечается в сообщении.

В настоящее время таблетки и сиропы лекарственного препарата "Док-1 Макс" сняты с продажи во всех аптеках страны в установленном порядке. Собранные документы переданы в правоохранительные органы.

Таблетки и сироп "Док-1 Макс" производства индийской компании Marion Biotech Pvt. Ltd в Узбекистане были зарегистрированы в 2012 году и в этом же году поступили на продажу. Согласно информации Агентства по развитию фармацевтической отрасли, каждая лекарственная серия проверялась с последующей выдачей сертификата соответствия.