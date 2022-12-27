В Эстонии не нашли причин реконструировать погранпереход с Россией

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Эстонии отложили реконструкцию пограничного перехода с Россией в Лухамаа на юго-востоке республики, сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR.

"Мы знаем, что введены различные ограничения как на перевозку товаров, так и на въезд российских граждан в Эстонию и Европейский союз, и в свете всего этого расширение пограничного пункта Лухамаа не посчитали разумным", - сообщил советник по пограничной охране и миграционной политике МВД страны Вильяр Вярк.

Реконструкция планировалась для увеличения пропускной способности погранперехода Лухамаа. Количество проходящих через него автотранспортных средств увеличилось по сравнению с прошлым годом: в Эстонию через Лухамаа за год въехало более 113 тыс. транспортных средств и выехало в Россию более 73 тыс.

Сумма в 6 млн евро, выделенная на расширение погранперехода в Лухамаа, была направлена на перестройку Нарвской погранзаставы.