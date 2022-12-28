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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Ким Чен Ын поставил цели по укреплению обороны КНДР на следующий год

Ким Чен Ын поставил цели по укреплению обороны КНДР на следующий год
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе заседания второго дня VI Пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва изложил цели по укреплению самообороны на 2023 год, сообщает ЦТАК.

Во время встречи Ким Чен Ын выступил с докладом, в котором анализировалась "новая сложная ситуация", сложившаяся на Корейском полуострове, а также текущая международная политическая ситуация.

"Поставил новые ключевые цели для укрепления самообороны, для достижения которых нужно прилагать большие усилия в 2023 году в ответ на изменение сложной ситуации", - говорится в сообщении агентства.

Северокорейский лидер также "отметил принципы и пути для приумножения достигнутых в 2022 году успехов и опыта в разных сферах социалистического культурного строительства, включая науку, образование и здравоохранение".

ЦТАК подчеркивает, что встреча продолжится и на следующий день.

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