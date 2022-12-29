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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Госдеп США разрешил продажу Тайваню систем дистанционного минирования "Вулкан"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Госдепартамент США дал добро на возможную продажу властям Тайваня систем дистанционного минирования "Вулкан" на сумму примерно в $180 млн, сообщает в четверг South China Morning Post (SCMP).

"Оборонное ведомство Тайваня обнародовало заявление, согласно которому сделку начнут реализовывать через месяц, а система "Вулкан" позволит острову нарастить возможность вести асимметричные боевые действия, сделав его силы более маневренными", - отмечает SCMP.

С американской стороны в сделке участвуют компании Northrop Grumman Corporation и Oshkosh.

В Тайбэе также заявили, что частая военная активность Пекина возле Тайваня несет серьезную угрозу острову, а продажи вооружений США способствуют региональному миру и стабильности.

SCMP напоминает, что законодательство США обязывает администрацию уведомлять конгресс о продажах вооружений сверх определенной суммы. Однако такие формальности не понадобятся, если конгрессмены дают госдепу и Пентагону неофициальное одобрение продолжать реализацию сделки.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом во многих крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

США Тайвань Китай
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